Son Dakika... Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık boynundaki kitle nedeniyle biyopsiye alındı

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan ve İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yaşadığı sağlık sorunları devam ediyor.

Dün ikinci kez hastaneye sevk edilen ve lösemi ve lenfoma geçmişi olan Çalık için hastanede yatış kararı verildi.

BİYOPSİYE ALINDI

Murat Çalık'ın bugün ise boynundaki kitleden dolayı biyopsiye alındığı öğrenildi.

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında 2006’da boynunda kitle çıktığında lenf kanseri teşhisi konmuştu. Kötü huylu olan kitle iki kez ameliyat edilerek temizlenmişti