Son Dakika... Uçakta ortalığı birbirine katan Petlas yöneticisi hakkında açıklama
Türk Hava Yolları uçuşunda ortalığı birbirine katan Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'a gelen tepkiler ardından Petlas konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Türk Hava Yolları uçuşunda ortalığı birbirine katan Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'a ilişkin şirketten açıklama geldi.
Yapılan açıklamada Özcan'ın görevine son verildiği belirtildi. Şirketin X hesabından yayımladığı özür mesajında şu ifadeler kullanıldı:
"14.12.2024 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyemiz Abdülkadir Özcan'ın Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden azline karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
''BEN TÜRKİYE'Yİ SATIN ALIRIM''
Yolcuyu ve kabin ekibine tehditler savuran Özcan, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Ben milyar dolarlık adımım, ben Türkiye’yi satın alırım. Gel buraya. Sen kimsin?" ifadelerini kullanmıştı. Bu anlar bir yolcu tarafından telefon kamerasına kaydedilmiş ve sosyal medyada yayılarak tepkilere neden olmuştu.
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