Son dakika... UKOME toplantısında belli oldu: İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 51.5 zam
Son dakika haberi... İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu taşıma ücretlerine zam kararı çıktı. Buna göre 9.90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi. Taksi açılış ücretine ise yapılan yüzde 75 zam ile 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı.
İstanbul’da, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,5 zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam yapılmasını teklif etti.
İBB’nin zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerhiyle oy çokluğu ile kabul edildi.
METROBÜS ÜCRETİ 22 TL OLDU
Yapılan zamla birlikte 9.90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi. Öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye yükseldi.
TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ ARTTI
Taksi açılış ücretine ise yapılan yüzde 75 zam ile indi-bindi 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı. Taksimetre açılış ücreti ise 19,17 TL'ye yükseldi.
Minibüs ücretleri de gelen zamla birlikte mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Minibüs öğrenci ücreti ise 8 TL olarak belirlendi.
Okul servisi 0-1 KM aylık ücreti 792 TL’den 1200 TL’ye, personel servis ücretleri de 10-17 koltuk kapasiteli taşıt 422,40 TL’den 640.40 TL’ye yükseldi.
NE OLMUŞTU?
Geçen hafta yapılan temmuz ayı olağan toplantısında İBB yüzde 52,07 oranında zam isterken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise yüzde 40 zam talebinde bulunmuştu.
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