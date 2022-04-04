Son Dakika: UKOME'de ulaşıma zam teklifine ret: İmamoğlu'ndan sert yanıt

04 Nisan 2022 Pazartesi, 16:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), artan akaryakıt fiyatları nedeniyle toplu taşıma ücretlerine ek zammı gündemine aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda yüzde 50, servis ücretlerinde ise yüzde 40 zam teklif etmişti. İstanbul'da toplu taşımaya İBB tarafından verilen zam yapılması teklifi UKOME'de ikinci kez oy çokluğuyla reddedildi.

Öte yandan, görüşülen "Adalar İlçesi Bisiklet Kiralama Yönergesi Revizyon Teklifi" de oy birliği ile kabul edildi. Esnaf, akaryakıta her gün zam geldiği için toplu ulaşımda tekerleklerin durma noktasına geldiğini vurgulamıştı.

İMAMOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

UKOME'nin söz konusu kararının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. İmamoğlu paylaşımında, "İETT’yi, metroyu, deniz ulaşımını, taksi, dolmuş ve otobüs esnafımızı batırmaya yönelik kararlara imza atanları kınıyorum. Bu noktadan sonra İstanbul’da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi, vicdanını siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır" dedi.

İETT’yi, metroyu, deniz ulaşımını, taksi, dolmuş ve otobüs esnafımızı batırmaya yönelik kararlara imza atanları kınıyorum. Bu noktadan sonra İstanbul’da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi, vicdanını siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 4, 2022

Esnafın yanında olduklarını belirten İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan “İki hafta önce bir zam talebiyle bir araya gelmiştik. Ancak UKOME’de reddedildi. Tekrar bir araya geldik, konuştuk esnafımızla beraber. Esnafımızın söylediği şekliyle yüzde 50 civarında bir ücret artışının yapılması gerektiği, yoksa ulaşım sisteminin maalesef hem esnaf tarafında hem İBB işletmeleri tarafında devam etmesinin mümkün olmadığı üzerinde konuşuldu. Biz bu hesaplamayı akaryakıt artışını, asgari ücreti, enflasyonu yansıtarak bir hesaplama yöntemiyle belirliyoruz. Bu hesaplama yöntemiyle şu anda yüzde 57 civarında bir ücret artışına ihtiyaç var. Yüzde 50 civarında bir öneriyle UKOME’ye getirmiş olacağız” demişti.