Son dakika... Ukrayna Ankara Büyükelçisi: 'Savaş halindeyiz'

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yaptığı açıklamada, 'savaş halindeyiz' dedi.

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 10:16
Son dakika... Ukrayna Ankara Büyükelçisi: 'Savaş halindeyiz'
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yaptığı basın açıklamasında "Saldırı, Rusya'dan, Kırım'dan, Belarus'tan ve Donbas'tan yapılıyor" dedi. Bodnar, Çanakkale Boğazı'nın da kapatılması çağrısında bulundu.

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