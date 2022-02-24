Son dakika... Ukrayna Ankara Büyükelçisi: 'Savaş halindeyiz'

24 Şubat 2022 Perşembe, 10:16

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yaptığı basın açıklamasında "Saldırı, Rusya'dan, Kırım'dan, Belarus'tan ve Donbas'tan yapılıyor" dedi. Bodnar, Çanakkale Boğazı'nın da kapatılması çağrısında bulundu.

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