Son dakika... Ukrayna Ankara Büyükelçisi: 'Savaş halindeyiz'
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yaptığı açıklamada, 'savaş halindeyiz' dedi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yaptığı basın açıklamasında "Saldırı, Rusya'dan, Kırım'dan, Belarus'tan ve Donbas'tan yapılıyor" dedi. Bodnar, Çanakkale Boğazı'nın da kapatılması çağrısında bulundu.
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