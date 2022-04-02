Son Dakika: Ukrayna’dan Putin ile Zelenski görüşmesi hakkında açıklama
Son dakika gelişmesi... Ukrayna müzakere heyeti başkanı David Arakhamia, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Rus mevkidaşı Putin'in görüşmesi için Türkiye'ye dikkat çekti. Arakhamia, "Tarihi ve yeri belli değil ama büyük ihtimalle İstanbul'da ya da Ankara'da olacağını düşünüyoruz" dedi.
Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Rusya lideri Vladimir Putin'in görüşmesiyle ilgili olarak, "Zelenski ve Putin görüşmesinin tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak" dedi.
Arakhamia, "Taslak belge, Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildi" ifadelerini kullandı.
Rusya ile müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanlığını yürüten Arakhamia, yerel televizyon kanallarına, Ukrayna-Rusya müzakerelerindeki durumu değerlendirdi. İstanbul'da yaptıkları müzakerelerde Ukrayna'nın önerdiği barış antlaşması taslağının Ruslar tarafından Kırım sorunu dışında sözlü şeklide kabul edildiğini belirten Arakhamia, şunları söyledi:
- Rus tarafı, taslak belgenin Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildiğini doğruladı. Şimdi bizim görevimiz, daha önce değindiğimiz konuları son aşamaya getirmek ve olası devlet başkanları toplantısına hazırlanmaktır.
Arakhamia, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski hem de Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştüğünü, iki liderin görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını beyan ettiğini hatırlatarak "Devlet başkanlarının görüşmesinin tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak" dedi.
Öte yandan, her iki taraf da son günlerde müzakereleri zor olarak nitelendirdi.
TÜRKİYE’DE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMÜŞLERDİ
Rusya ve Ukrayna heyetleri, 29 Mart’ta İstanbul’da yüz yüze görüşmüşlerdi. Reuters, yaklaşık aklaşık 4,5 saat süren görüşmelerde Rus milyarder Roman Abromoviç’in de bulunduğunu duyururken, iki ülkeden art arda açıklamalar gelmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye'de düzenlenen Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelere değinerek, “Müzakerelerden olumlu sinyaller var” demişti.
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