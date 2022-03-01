Son dakika: Ukraynalı yetkili duyurdu: 70 Ukrayna askeri yaşamını yitirdi

01 Mart 2022 Salı, 09:32

Ukrayna’nın Sumi bölgesinin yöneticisi Dimitro Zhivitski, Pazar günü Ohtırka kentine düzenlenen bombardıman sonucu 70 civarında Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zhivitski, enkaz altında kalan kişileri kurtarmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi ve 'Fakat düşman da hak ettiğini buluyor. Çok sayıda Rus cesedi Kızıl Haç yetkililerine teslim edildi' dedi.

Zhivitski’nin paylaştığı bilgiler bağımsız kaynaklarca doğrulatılamadı.