Son dakika... Ümit Erkol'a tutuklama, Mansur Yavaş için soruşturma izni: CHP lideri Özgür Özel ne mesaj verecek?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Gözler, Özel'in, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanması ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izninin verilmesine yönelik açıklamalara çevrildi.

Öte yandan CHP lideri Özel'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türk demokrasisi hak ettiği muhalefete kavuşacak" sözlerine ne yanıt vereceği de merakla bekleniyor.

"BU İKTİDAR, MİLLETİN EKMEĞİNİ KÜÇÜLTEN BİR İKTİDARDIR"

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Tüm milletvekillerimiz adına, 81 ilde baba ocağının dumanını tüttüren il başkanlarımıza, Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelen, sesimize ses, nefesimize nefes olanlara selam olsun...

Çok yoğun bir haftayı geride bıraktık, daha yoğun geçecek bir haftaya hep birlikte merhaba dedik...

2018'den bu yana bitmeyen bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtikten sonra keyfiliğin arttığı, kurumların hiçe sayıldığı, en önemli kurumlardan olan Meclis'in dahi sesinin kısıldığı bir sürecin içinde büyük bir gerileme yaşadık. Hem demokratik, hem ekonomik olarak..."

Birisinin yanlış ekonomi ve faiz politikasıyla ekonomi zayıfladı. Merkez Bankası'nın başkanları laf dinlemiyor diye değiştirildi. Fatura hep milletimize kesildi.

Bizim tek haneli olması gereken enflasyonumuz yüzde 80'lerden döndü. Yabancı yatırımcı gelmedi, yerleşik olanlar bile paralarını dışarı çıkarmaya çalıştılar. Dünya devleri paralarını, yatırımlarını Balkan ülkelerine kaydırdılar. Son olarak da 19 Mart 2025'te yapılan sivil darbeyle 60 milyar dolar satıldı, yabancı yatırımcı ülkeyi terk etti. Bu iktidar, milletin ekmeğini küçülten bir iktidardır.

Eskiden ekonomik krizler yaşandığı yıllarda anılırdı, şimdi yılı yok çünkü bitmek bilmiyor. Kronik çoklu kriz ortamındayız. İran savaşına da hazırlıksız yakalandık. Yoksullukta, yüksek enflasyonda, işsizlikte, gelir ve vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisiyiz. Hukukta da adaletsiz bir iktidarla muhatabız. Bu yönetim ekonomiye en ağır zararın verildiği 19 Mart darbesinin sonuçlarıyla yüzleşmekten kaçıyor ama dünyadan da bunu gizleyemiyor. Mehmet Şimşek, slaytlarla 1 Mart'ta yaptığı sunumda diyor ki 19 Mart'a çoklu şoklar dönemi."

AYRINTILAR GELİYOR...