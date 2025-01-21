Son Dakika... Ümit Özdağ tutuklandı!

Yayınlanma: 21.01.2025 - 20:46

Güncelleme: 21.01.2025 - 21:23

Partisinin, Antalya'daki İl Başkanları İstişare Toplantısında yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla soruşturma başlatılarak Ankara'da gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir gece nezarette tutulduktan sonra saat 13.30'da İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

TUTUKLANDI

Savcılıkça ifadesi alınan Özdağ, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Ümit Özdağ'ın üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Ümit Özdağ, Metris Cezaevi’ne götürülecek.

Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından sulh ceza hakimliğinde bulunan partililer, "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları attı.

Ümit Özdağ'ın adliyeye getirildiği saatten itibaren destek olmak için adliyede bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Geldiğim saatten beri Adalet Sarayı'nda dolaşıyorum. Sarayı gördüm, adaleti bulamadım" ifadelerini kullandı.