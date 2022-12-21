Son dakika... Ümraniye'de korkutan yangın!

21 Aralık 2022 Çarşamba, 11:17

Şerifali Mahallesi Mevdudi Sokak'ta hurda demir ve plastiklerin olduğu tek katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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