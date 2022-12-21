Son dakika... Ümraniye'de korkutan yangın!
Son dakika haberi... Ümraniye Şerifali Mahallesi'nde hurda demir ve plastiklerin olduğu depoda yangın çıktı. İhbar üzerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürmek için başlattığı çalışma devam ediyor.
Şerifali Mahallesi Mevdudi Sokak'ta hurda demir ve plastiklerin olduğu tek katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
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