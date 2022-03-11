Son Dakika: Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı, ulaşıma kapatıldı

11 Mart 2022 Cuma, 12:46

İstanbul'da 82 yıllık Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasından ayrıldı. Köprüde oluşan 20 cm'lik ayrım nedeniyle, araçların geçişine izin verilmiyor. İlk gelen bilgilere göre köprüde yaşanan ayrılma herhangi bir kazaya neden olmadı.

AKOM’dan yapılan açıklamada, “Soğuk hava kaynaklı derz ayrılması meydana geldi” denildi.

Habertürk'e konuşan İBB yetkilisi, "Burası açılıp kapanabilen bir köprü. Fırtınadan ve lodostan dolayı bu olağan bir şey. Çalışmanın ardından en azından 1 şeridi trafiğe açmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Köprüde ekiplerin çalışması sürüyor. 1940 yapımı köprü Fatih ve Beyoğlu ilçelerini birbirine bağlıyor.





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