Rusya, birliklerinin dün doğu, kuzey ve güneydeki şehirlere ilerlemesinin ardından bugün Ukrayna'nın başkentine yönelik saldırıları yoğunlaştı. Öğle saatlerinde başkent Kiev hükümet binasına yakın bölgede ateş sesleri duyuldu. Rus zırhlısının, Ukrayna'nın başkenti Kiev/Obolon'da seyir halindeki sivil aracı ezdiği görüntüler gündem oldu.

Öğleden sonra Ukrayna askeri araçları, başkent Kiev'i savunmak üzere şehre giriş yaptı. Newsweek'in aktardığına göre, Ukrayna kuvvetleri, Rus tankının ilerlemesini durdurmak için Kiev yakınlarındaki köprüyü patlattı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Kiev'in yaklaşık 48 kilometre kuzeyindeki İvankiv'de, hava indirme birliklerinin Teteriv Nehri üzerindeki bir köprüyü havaya uçurmasının ardından güçlerinin Rus tanklarından oluşan bir konvoyu durdurmayı başardığını söyledi.

Associated Press'in haberine göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'li milletvekillerine Belarus'tan Ukrayna'ya giren Rus mekanize kuvvetlerinin Kiev'den yaklaşık 20 mil uzakta olduğunu söyledi.

Kyiv Independent'ın savunma muhabiri Illia Ponomarenko, paylaşımında Rus zırhlı gruplarının Kiev'e giderken "bir tutunma noktası olarak elde etmeye çalıştıkları" yerin haritasını paylaştı.

"Düşman hareketini yavaşlatmak için Irpin de dahil olmak üzere yerel nehirler üzerindeki bazı önemli köprüler yok edildi, kuzeydoğuda Ukrayna kuvvetleri düşmanı durdurdu" şeklinde yazdı.

Independent muhabiri Oliver Carroll sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yıkılmış köprüyü gösterirken, "Kiev'den gelen haberler, Ukrayna kuvvetlerinin herhangi bir tank ilerlemesini engellemek için şehir çevresindeki üç köprüyü havaya uçurduğu yönünde" şeklinde yazdı.

