Son Dakika... Ünlü isimlere ‘Uyuşturucu’ operasyonu: Serbest bırakıldılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade vermişti.

SERBEST BIRAKILDILAR

Ünlü isimler ifadelerinin ardından kan, idrak ve saç örneklerinin alınması için Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen ünlüler, tekrar İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirilmişti.

Burada işlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı.