Son dakika: Ünlü oyuncu Erkan Kaledibi ölü bulundu

28 Mart 2022 Pazartesi, 23:00

Olay, dün gece saatlerinde, Adapazarı Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Babası, Erkan Kaledibi'nin alt kattaki evine geldi. Girdiği evde oğlunu yerde hareketsiz halde gören baba, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Erkan Kaledibi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

DOĞALGAZ İDDİASI

Evde inceleme yapan ekipler, doğalgaz bağlı ocağın açık olduğunu belirledi. Erkan Kaledibi'nin, eşinin olay sırasında ailesinin yanına misafirliğe gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bir sanat merkezinde tiyatro eğitimi alan, tiyatro oyunlarında ve dizilerde oynayan Erkan Kaledibi'nin cenazesi bugün Serdivan ilçesinde toprağa verilecek.

32 yaşında hayatını kaybeden Kaledibi'nin Yasak Elma, Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin, Kırgın Çiçekler gibi bazı dizilerde rol aldığı öğrenildi.



