Son dakika... Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar’ın 12 yıla kadar hapsi istendi!

Beyoğlu'nda bir restorana giderek işletmeden haraç isteyen ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Ufuk Bayraktar hakkında iddianame düzenlendi.

Bayraktar hakkında “İş yerinde birden fazla kişiyle yağma” suçundan 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

NE OLMUŞTU?

Ezel dizisindeki 'Ramiz Dayı’nın gençliğini canlandırarak üne kavuşan oyuncu Ufuk Bayraktar'ın, İstanbul Beyoğlu’nda bir restoranı basarak 25 bin TL haraç istediği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Gözaltına alınan Bayraktar tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilirken, adli kontrol talebiyle serbest Bayraktar adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Bayraktar’ın 25 bin lirayı alamadığı, aynı restorana tekrar gittiği bu kez miktarı düşürdüğü ve 10 bin lira istediği iddia edildi.