Son Dakika: Ünlü rapçiler Heijan, BIG ve CAC gözaltına alındı
Son dakika gelişmesi... Rap müzik yapan Heijan olarak tanınan Doğan Tarda, BIG olarak tanınan Samet Işık ve CAC lakaplı Şahan Terzioğlu organize suç örgütleri için şarkı yaptıkları, kliplerinde silah gösterdikleri, suç ve suçluyu övdükleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Muti olarak tanınan Mücahit Doğan'ın hakkında ise yakalama kararı olduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, rap müzik yapan Heijan lakaplı Doğan Tarda, BIG olarak bilinen Samet Işık ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu'nun sosyal medya ve müzik sektöründe organize suç örgütleri adına rap şarkıları yaptıkları, bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdikleri ve şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiklerini belirledi.
Ekipler rapçilerin kliplerinde de uzun namlulu silahlar kullandıklarını belirleyince 3 şarkıcıya ‘suç ve suçluyu övme’ gerekçesiyle operasyon düzenledi.
Operasyonda Heijan, BIG ve CAC gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi.
3 şüphelinin emniyettek işlemleri devam ederken, Muti olarak tanınan Mücahit Doğan hakkında ise yakalama kararı olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Volta atarken malum bir eski bakanın adını verdi...'
- Mehmet Şimşek'ten İBB'nin talebine onay!
- Dar gelirliye kredi darbesi
- İstanbul'da 'kısa mesafe' cinayeti
- Ünlü profesör hastanedeki odasında ölü bulundu
- O isim harekete geçti: 'Genel başkan olamazsam...'
- 1'i ağır 41 yaralı!
- Tezcan Karakuş Candan'dan ABB'ye tepki
- Prof. Dr. Naci Görür'den 'baraj' uyarısı
- Prof. Dr. Haluk Özener'den çarpıcı tespit