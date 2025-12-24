Son dakika... Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonunda yeni dalga: Fenomen Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı!

Türkiye’nin gündeminde ünlülere yönelik düzenlenen operasyonlar yer almaya devam ediyor.

Birçok şarkıcı, iş insanı, oyuncu, medya ekran yüzü ve sosyal medya fenomeni hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

EZGİ FINDIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Son olarak, sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında da savcılık tarafından uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

FUHUŞ VE UYUŞTURUCU SUÇLAMASI

Fındık'a uyuşturucu ve fuhuş suçlamaları yöneltildi.

NE OLMUŞTU?

Savcılık, daha önce de sosyal medya fenomenleri “Cihanna” ve Mert Vidinli hakkında fuhuş iddiasıyla gözaltı kararı çıkarmıştı.