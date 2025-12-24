Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonunda yeni dalga: Fenomen Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı!

Son dakika haberi... Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda bugün yeni bir gelişme yaşandı. Instagram’da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Fındık'a uyuşturucu ve fuhuş suçlamaları yöneltildi.

Türkiye’nin gündeminde ünlülere yönelik düzenlenen operasyonlar yer almaya devam ediyor.

Birçok şarkıcı, iş insanı, oyuncu, medya ekran yüzü ve sosyal medya fenomeni hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

EZGİ FINDIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Son olarak, sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında da savcılık tarafından uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

FUHUŞ VE UYUŞTURUCU SUÇLAMASI

Fındık'a uyuşturucu ve fuhuş suçlamaları yöneltildi.

NE OLMUŞTU?

Savcılık, daha önce de sosyal medya fenomenleri “Cihanna” ve Mert Vidinli hakkında fuhuş iddiasıyla gözaltı kararı çıkarmıştı.

