Son dakika... Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 18 isim adliyeye sevk edildi, 5 kişi daha gözaltına alındı

16.01.2026 09:53:00
DHA
Son dakika haberi... Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Dün gözaltına alınan 18 şüpheliyle birlikte toplam 23 şüphelinin ifadeleri alınacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ile Mert Vidinli’nin firari olduğu ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında; ‘uyuşturucu temin etmek’, ‘satmak’, ‘fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından 5 kişi daha gözaltına alındı.

Dün gözaltına alınanlar arasında eski milli futbolcu Ümit Karan ile sosyal medya ünlüsü Merve Sanay’ın da bulunduğu 18 kişiyle birlikte toplam 23 şüphelinin, bugün savcılıkta ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında önceki gün 18 kişi gözaltına alınmıştı.

Konuya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu’nun 2025/ 280882 soruşturma dosyası kapsamında ; talimatımız gereği İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce  gözaltına alma, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti , uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak ve bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarını işlediği değerlendirilen  18 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

