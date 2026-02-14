Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Berkcan Güven ve Mazlum Aktürk’ün testleri pozitif çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik başlatılan “uyuşturucu” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan isimlerden Berkcan Güven ile sosyal medyada “Taşko” olarak bilinen Mazlum Aktürk’ün uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Ocak’ta İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova’da eş zamanlı şafak operasyonu düzenlenmişti.

Operasyonda aralarında ünlü komedyen Hasan Can Kaya, rapçiler “Reynmen” olarak bilinen Yusuf Aktaş ve “Çakal” lakaplı Emirhan Çakal ile birlikte toplam 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler, uyuşturucu testi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiş, burada kan, saç ve idrar örnekleri alınmıştı.

TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

Soruşturma kapsamında serbest bırakılan isimlerden Berkcan Güven ile Mazlum Aktürk’ün test sonuçları çıktı.

Mazlum Aktürk’ün testinde kokain, metanfetamin ve esrar bulgularına rastlandığı belirtildi. Berkcan Güven’e yapılan testte ise THC-esrar bulgusunun tespit edildiği öğrenildi.