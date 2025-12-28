Son dakika... Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar: Aralarında Veyis Ateş, Buse İskenderoğlu da var

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında yeni bir dalga operasyon gerçekleştirildi.

Emniyet güçlerince düzenlenen operasyonlarda, 2016 yılında Miss Türkiye Güzeli seçilen Buse İskenderoğlu ile rapçi Ege Karataşlı’nın gözaltına alındığı öğrenildi.

İKİ GÖZALTI DAHA

Aynı operasyon kapsamında Habertürk TV eski yöneticisi ve sunucusu Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı da gözaltına alındı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Geçen 8 Ekim'de ünlülere yönelik bir uyuşturucu operasyonu daha düzenlenmişti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında; aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Duygu Özaslan Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Ziynet Sali ve Mert Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu 19 kişi, ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürülmüştü. Haklarında gözaltı kararı olmadığı belirtilen ünlüler ifade ve kan verme işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

VEYİS ATEŞ'İN İFADESİ ALINMIŞTI

Bugün gözaltına alınan Veyis Ateş, Mehmet Akif Ersoy soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde Çağlayan Adliyesi’ne getirilmiş, ifadesi alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu’nda uyuşturucu testi vermek üzere serbest bırakılmıştı.

ELA RÜMEYSA CEBECİ TUTUKLANDI

8 Aralık'ta televizyon spikerleri Ela Rümeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Spikerler ifade ve kan örneği verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Test sonuçları pozitif çıkan Cebeci, dün (17 Aralık) tutuklanmıştı.

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanmıştı.

KASIM GARİPOĞLU VE BURAK ATEŞ İÇİN YAKALAMA KARARI

Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında dün yakalama emri çıkartılmıştı.