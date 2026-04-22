Son Dakika... Uşak Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediyesine yönelik ''rüşvet ve yolsuzluk'' iddiaları ile ilgili 27 Mart’ta soruşturma başlatmış, ilk dalga operasyonda Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmış ve 9’u tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 20 Nisan Pazartesi günü ikinci dalga operasyon başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşaksor Kulüp Başkanı Özhan Özgöbek’in de bulunduğu 29 kişi, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade verdi.

İSTANBUL ADLİYESİ'NE GETİRİLDİLER

İfade işlemleri bugün tamamlanan şüpheliler, sabah erken saatlerde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adliyesi’ne gönderildi.