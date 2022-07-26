Son Dakika: Üsküdar'daki kadın cinayetine ilişkin 3 zanlı tutuklandı
Üsküdar'da, Elif Güneş'i katleden K.G'nin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Üsküdar'da 32 yaşındaki şüpheli K.G, 23 Temmuz saat 22.30 sıralarında 30 yaşındaki Elif Güneş'i silahla vurarak yaraladı.
Güneş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Emniyet güçlerince olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çalışmalar soncunda K.G'nin saklanmasına ve kaçmasına yardım eden, çeşitli suçlardan sabıkası bulunan şüpheliler A.A, A.D, Y.O. ve S.Ç gözaltına alındı. S.Ç'nin evinde yapılan aramada tabanca ile kovan ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından A.A, A.D, Y.O. ve S.Ç, "suçluyu kayırma", "suç delillerini yok etme" ve "suçu gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme, A.D, Y.O. ve S.Ç hakkında üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına, diğer şüpheli A.A'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Cinayeti işlediği belirlenen K.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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