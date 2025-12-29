Son Dakika... Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Medyaya yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında cumartesi günü gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen eski Habertürk yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı tutuklama talebiyle, iş insanı Mustafa Karataş ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.

Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı.

Mustafa Karataş hakkında talep doğrultusunda yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda ise eski Habertürk yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak" suçundan gözaltına alınmıştı.

Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı. Mustafa Karataş hakkında ise adli kontrol kararı verildi.