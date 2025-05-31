Son Dakika… Valilikten Taksim ve Şişhane metro istasyonlarını kapatma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan operasyon kapsamında aralarında ilçe belediye başkanlarının da olduğu çok sayıda ismin gözaltına alınmasının ardından kentte ulaşıma kısıtlama kararı geldi.

SEFERLER DEVAM EDECEK, AMA TAKSİM İSTASYONU'NDA DURULMAYACAK

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak. Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecek.

Vatandaşlar, Taksim'den yapacakları aktarmalar için farklı istasyonlara yönlendirilecek.



