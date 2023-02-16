Son Dakika: Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi Van'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurdu.
Kandilli Rasathanesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Van'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 13.39'da meydana gelen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.
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