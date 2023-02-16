Son Dakika: Van'da 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi Van'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 14:02
Son Dakika: Van'da 4 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Van'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 13.39'da meydana gelen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.


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