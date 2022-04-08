Son Dakika: Van'da 4.1 şiddetinde deprem!

08 Nisan 2022 Cuma, 12:25

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 11.41’de, Türkiye sınırında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

5 kilometre derinliğinde olduğu duyurulurken AFAD depremin şiddetini 3.7 olarak paylaşırken, merkez üssünü Van’ın Saray ilçesi olarak gösterdi.