Son Dakika: Van'da 4.1 şiddetinde deprem!

Van’ın Saray ilçesinde saat 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2022 Cuma, 12:25
Son Dakika: Van'da 4.1 şiddetinde deprem!
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 11.41’de, Türkiye sınırında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

5 kilometre derinliğinde olduğu duyurulurken AFAD depremin şiddetini 3.7 olarak paylaşırken, merkez üssünü Van’ın Saray ilçesi olarak gösterdi.

 


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