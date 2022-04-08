Son Dakika: Van'da 4.1 şiddetinde deprem!
Van’ın Saray ilçesinde saat 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 11.41’de, Türkiye sınırında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
5 kilometre derinliğinde olduğu duyurulurken AFAD depremin şiddetini 3.7 olarak paylaşırken, merkez üssünü Van’ın Saray ilçesi olarak gösterdi.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 8, 2022
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI https://t.co/XWRcD0hov2
08.04.2022, 11:41:07 TSİ
Büyüklük: 4.1,
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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