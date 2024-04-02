Son Dakika... Van'da AKP devrede! Kazanan adaya mazbata verilmiyor

Yayınlanma: 02.04.2024 - 14:33

Güncelleme: 02.04.2024 - 14:50

DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından mesai bitimine 5 dakika kala yapılan itiraz üzerine geri alındığını duyurdu.

Van İl Seçim Kurulu, AKP Van Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas'ın talebiyle yaptığı incelemeyi tamamladı. Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmetti.

Mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki aday Arvas'a verilmesine karar verdi.

“VERİLMEMESİ HALİNDE HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ”

Zeydan'ın avukatı Mahsuni Karaman ise, böylesi bir durumun cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğuna dikkat çekerek, "Son verilen karar yok hükmündedir. Zeydan’ın bugün mazbatasını alması gerekiyor, vermemeleri halinde gerekli hukuki süreci başlatacağız. Şimdiden hazırlıklarımızı yaptık. Fakat bütün bunlar önceden kurguladığını gösteriyor. Diğer tüm DEM Belediye eş başkan ve meclis üyeleri içinde önümüzdeki süreçte kurgulanmış bulanların devreye girmesi ihtimali var" dedi.

“KEYFİ KARAR…”

Diyarbakır eski Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar ise şunları dedi:

"Abdullah Zeydan ile ilgili olarak Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 04.04.2023 tarihinde verilen ek karar ile memnu (yasaklanmış) hakların iadesine karar verildiği, karara karşı temyiz yoluna başvurulmadığından kesinleştiği; yasanın öngördüğü kanun yolunun temyiz kanun yolu olduğu ve bu husus kararda açıkça gösterilmesine karşın 29.03.2024 tarihinde Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün yazısı gerekçe gösterilerek yasal olarak öngörülmeyen biçimde önceki kararın ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir. Temyiz yolu açık olduğundan bu keyfi karar kesinleşmemiştir. Bu nedenle uygulanamazdır. Bu keyfi ve hukuksuz uygulamaya karşı durmak öncelikle tüm hukukçuların görevidir."

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ: KARARA İTİRAZ EDİLECEK

DEM Parti'den söz konusu karara yönelik açıklama geldi. Yapılan açıklamada karar itiraz edileceği bildirildi.

Açıklama şu şekilde:

"Van İl Seçim Kurulu’nun oy çokluğu ile partimizin büyük bir farkla kazandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbatayı AKP adayına verme kararını reddediyoruz. Bu karar iktidarın müdahalesi ile başlatılan siyasi darbe sürecinin devamıdır.

Ayarlanmış Van İl Seçim Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile verdiği karar hukuksuzdur, gayri meşrudur, halk iradesini tanımama kararıdır. Avukatlarımız karara itiraz etti.

Yüksek Seçim Kurulu’nu bu hukuksuzluğa son vermeye ve halkımızın iradesini tanımaya çağırıyoruz.

Partimiz, üyelerimiz, halkımız ayaktadır ve bu hukuksuzluk giderilene kadar meşru ve demokratik tepkimiz devam edecektir."

Van İl Seçim Kurulu’nun oy çokluğu ile partimizin büyük bir farkla kazandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbatayı AKP adayına verme kararını reddediyoruz. Bu karar iktidarın müdahalesi ile başlatılan siyasi darbe sürecinin devamıdır.



Ayarlanmış Van İl Seçim Kurulu… pic.twitter.com/msbBUz03Hb — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) April 2, 2024

"KAYYUM OLMAK İSTEMİYORUM"

AKP Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, seçim öncesi yaptığı bir konuşmasında "Benim bu kent ile ilgili çokça hayalim, projem ve çalışmam var. Ama asla niyetim ikinci seçilip kayyum olarak atanmak, kayyum olmak değil. Ben bu kentte kayyum olmak istemiyorum. Başkan olarak seçilip sorunları çözmek istiyorum" demişti.