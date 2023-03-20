Son Dakika... Yargıtay 6. Daire Başkanlığı'na Hüseyin Kocabey seçildi

Yargıtay 6. Ceza Dairesi başkanlığına, aynı daire üyesi Hüseyin Kocabey seçildi.

İHA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 13:12
Son Dakika... Yargıtay 6. Daire Başkanlığı'na Hüseyin Kocabey seçildi
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Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda 6. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi Hüseyin Kocabey seçildi. 


yargıtay Hüseyin Kocabey

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