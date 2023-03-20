Son Dakika... Yargıtay 6. Daire Başkanlığı'na Hüseyin Kocabey seçildi
Yargıtay 6. Ceza Dairesi başkanlığına, aynı daire üyesi Hüseyin Kocabey seçildi.
Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda 6. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi Hüseyin Kocabey seçildi.
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