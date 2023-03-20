Son Dakika... Yargıtay 6. Daire Başkanlığı'na Hüseyin Kocabey seçildi

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 13:12

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 13:12

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda 6. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi Hüseyin Kocabey seçildi.