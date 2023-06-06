Son dakika... Yargıtay'dan dönmüştü: Büyükada davasında beraat kararı!

Yayınlanma: 06.06.2023 - 16:25

Güncelleme: 06.06.2023 - 16:34

İstanbul Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin davada karar çıktı.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın Yargıtay bozmasının ardından yeniden yargılandığı davada beraatlerine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İddianamede, o dönem Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla, diğer sanıklar hakkında ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıkların Adalet Yürüyüşü'nü kaosa çevirmeye çalışmak istedikleri, PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütleriyle irtibatlarının bulunduğu ve bu örgütlere yardım kastıyla hareket ettikleri iddia edildi. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın yargılandığı Büyükada davasının tek tutuklu sanığıydı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 31 Ocak 2018 tarihli duruşmada tahliye edilen Kılıç'ın, savcılığın tahliyeye itiraz etmesi üzerine 1 Şubat 2018'de tekrar tutuklanmasına hükmedildi. Kılıç, 15 Ağustos 2018'de mahkemenin yaptığı aylık tutukluluk incelemesi sonucunda tahliye edildi.

Mahkeme heyeti, oyçokluğuyla verdiği 3 Temmuz 2020 tarihinde verdiği kararda, sanık Taner Kılıç'ı "silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran'ın "örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) yardım etme" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanıklar 7 sanığın ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan beraatlerine beraatlerine hükmetti.

Ancak Yargıtay 3.Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını 4 sanık yönünden bozmuştu. Bozma kararında, sanık Taner Kılıç hakkında ilgili birimlerden ayrıntılı ByLock tespit ve değerlendirme raporu getirtilip örgütlü suçlar bilgi havuzunda sanık hakkında başkaca bir beyan veya ifade bulunup bulunmadığının araştırılmasına, verilen hapis cezasında “eksik araştırma" ile hüküm kurulduğunu belirtti. Yargıtay, sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran'ın örgüte yardım ettiklerine dair dosyada her türlü şüpheden uzak kesin delil bulunmadığını vurguladı.