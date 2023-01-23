Son Dakika... Yargıtay'dan YSK üyeliğine seçilen ilk isim Feyzi Eroğlu oldu

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 12:05

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 12:05

Yargıtay 8'nci Hukuk Dairesi Üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi.

Yargıtay tarafından yapılan bilgilendirmede, "Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan seçim sonucunda YSK üyeliğine 8'nci Hukuk Dairesi Üyesi Sayın Feyzi Eroğlu seçilmiştir" denildi.



