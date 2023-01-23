Son Dakika... Yargıtay'dan YSK üyeliğine seçilen ilk isim Feyzi Eroğlu oldu
Yargıtay Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda 8'nci Hukuk Dairesi Üyesi Feyzi Eroğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi seçildi.
Yargıtay 8'nci Hukuk Dairesi Üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi.
Yargıtay tarafından yapılan bilgilendirmede, "Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan seçim sonucunda YSK üyeliğine 8'nci Hukuk Dairesi Üyesi Sayın Feyzi Eroğlu seçilmiştir" denildi.
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