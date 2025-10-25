Son Dakika... Yarın Çağlayan'da ifade verecek: Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu, 'casusluk' iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere yarın Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirilecek. İmamoğlu, Hüseyin Gün ile ilişkilendirildiği soruşturma kapsamında ifade verecek.

İfadesinin ardından savcılığın talep etmesi halinde, nöbetçi sulh ceza hakimliğince İmamoğlu’nun sorgusu yapılacak.

İMAMOĞLU: BU AĞIR İFTİRAYA YANIT VERECEĞİM

Gelişmenin ardından X hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şunları yazdı:

"Ben mi casusum? Benden mi casus çıkaracaksınız? Hadi oradan!

Ben Ekrem İmamoğlu! Trabzon’da doğmuş büyümüş, Karadenizli Ekrem İmamoğlu. Bu cennet vatan uğruna canımı vermem gerekirse bir an için bile tereddüt etmem.

Yarın 11.00’de Çağlayan Adliyesi’nde bu ağır iftiraya yanıt vereceğim."