Son Dakika... Yasadışı bahis soruşturması kapsamında Mehmet Ali Erbil'e hapis cezası!

Mehmet Ali Erbil'in de yargılandığı 'yasadışı bahse teşvik' davasında karar açıklandı. 68 yaşındaki Erbil'e 10 ay hapis cezası verildi.

Son Dakika... Yasadışı bahis soruşturması kapsamında Mehmet Ali Erbil'e hapis cezası!
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İHA
Yayınlanma: 15.04.2025 - 12:43

Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı yasadışı bahis soruşturması davasında karar belli oldu.

Üç yıla kadar hapsi istenen Erbil, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Mehmet Ali Erbil’in yargılandığı davada ’kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 10 ay hapis cezasına ve bu cezanın ertelenmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla aralarında Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu bazı sosyal medya fenomenleri ile ünlü isimler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil hakkında 11 Kasım 2024 tarihinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmiş, 27 Kasım 2024 tarihinde ise bu tedbirin kaldırılmasına hükmedilmişti.

Konuya ilişkin hazırlanan iddianamede Erbil'in "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

 


Etiketler: #mehmet ali erbil #yasa dışı bahis

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