Yasa dışı bahis soruşturması! Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kaldırıldı

'Yasa dışı bahse teşvik' soruşturmasında yargılanan Mehmet Ali Erbil hakkındaki ev hapsi cezası, avukatının başvurusu üzerine kaldırıldı.

Yasa dışı bahis soruşturması! Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kaldırıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2024 - 13:25

Yasa dışı bahise teşvik suçlamasıyla düzenlenen operasyonlarda Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın yanı sıra çok sayıda fenomen gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yapılan yargılamada ev hapsi alan ve haklarında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Serdar Ortaç'ın mahkemeye yapılan itiraz sonucu 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti.

Aynı cezaya çarptırılan Mehmet Ali Erbil de bugün mahkemeden ev hapsi şeklindeki adli kontrolün kaldırılması için talepte bulundu.

Başvuruyu değerlendirilen mahkleme, Erbil hakkındaki, "konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiri" kararı kaldırıldı. Her pazartesi günü en yakın kolluk noktasında imza vereceği öğrenildi.

Serdar Ortaç 24 Aralık'ta, Mehmet Ali Erbil ise 30 Aralık'ta 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

 


Etiketler: #mehmet ali erbil #Serdar Ortaç #yasa dışı bahis

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