Ev hapsi kaldırılan Mehmet Ali Erbil balığa çıktı: 'Kısmetimde balık da yok'

Yayınlanma: 29.11.2024 - 16:28

Güncelleme: 29.11.2024 - 16:28

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlattığı soruşturma sonucunda ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç hakkında ev hapsi kararı uygulanmıştı. Daha sonra, her iki isim hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.



Geçtiğimiz çarşamba günü alınan kararla Erbil ve Ortaç’ın ev hapsi cezaları kaldırıldı.







Bu kararın ardından Mehmet Ali Erbil, soluğu İstanbul Boğazı’nda aldı. Balık tutmaya çıkan ünlü şovmen, o anları sosyal medya hesabında, “Kısmetimde balık da yok” notuyla paylaştı.







MAHKEME TARİHLERİ BELLİ OLDU



Soruşturma kapsamında, Serdar Ortaç 24 Aralık’ta, Mehmet Ali Erbil ise 30 Aralık’ta İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.