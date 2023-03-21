Son Dakika... Yeniden Refah Partisi'nden YSK'ye yanıt: 'Eksiklik söz konusu değil'

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 15:01

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 15:14

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerden başvuruları reddedilenler ve eksik evrakı bulunan başvurucularla ilgili kararları yayımladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, 6 vesikalık fotoğrafı, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu tespit edildi.

YSK'nin söz konusu kararına ilişkin Yeniden Refah Partisi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın “Cumhurbaşkanı Adaylığı” için Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilen evraklarda hiçbir eksiklik söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın “Cumhurbaşkanı Adaylığı” için Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilen evraklarda hiçbir eksiklik söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/1tdMoCq2HY — Yeniden Refah Partisi (@rprefahpartisi) March 21, 2023

Evraklarında eksiklik olan adayların bugün saat 17.00'ye kadar bu eksiklikleri tamamlamamaları halinde başvuruları reddedilecek.