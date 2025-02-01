Son Dakika... Yenidoğan Çetesi davası sanığı doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti

Yayınlanma: 01.02.2025 - 21:02

Güncelleme: 01.02.2025 - 22:22

Antalya’da Döşemealtı YG Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan yenidoğan çetesi davası sanıklarından doktor İlker Gönen, bugün saat 16.00 sıralarında tek kişilik koğuşunda intihar etti.

Hayatını kaybeden Gönen'in intiharının ardından savcılık cezaevi personeli hakkında soruşturma başlattı.

İLKER GÖNEN KİMDİR?

Yenidoğan Çetesi davası kapsamında sanık olarak gösterilen 44 yaşındaki Dr. İlker Gönen tutuklu bulunduğu Antalya Döşemealtı YG Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda intihar ederek hayatına son verdi.

Dava kapsamında iddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Gönen, 22 Kasım 2024 tarihindeki duruşmada yaptığı savunmada, "Herkesin suçu olabilir. Suçum olabilir ama bebek katilliği ile kimse beni yaftalayamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Sanık Dr. İlker Gönen 'Yenidoğan Çetesi'nin iki numaralı ismi olarak gösteriliyordu.