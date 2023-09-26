Son dakika... Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza
Son dakika haberi... Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı seferleri, yapılan açıklamaya göre 'teknik bir arıza' meydana gelmesi nedeniyle durduruldu.
Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda teknik bir arıza meydana geldiği duyuruldu.
Metro İstanbul'un X hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) September 26, 2023
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.
Arıza nedeniyle metrodan tahliye edilen yurttaşlar, yolculuklarını metro güzergahında yürüyerek tamamlamak zorunda kaldı.
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