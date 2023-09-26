Son dakika... Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza

Son dakika haberi... Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı seferleri, yapılan açıklamaya göre 'teknik bir arıza' meydana gelmesi nedeniyle durduruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 09:15
Son dakika... Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza
Abone Ol google-news

Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda teknik bir arıza meydana geldiği duyuruldu.

Metro İstanbul'un X hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Arıza nedeniyle metrodan tahliye edilen yurttaşlar, yolculuklarını metro güzergahında yürüyerek tamamlamak zorunda kaldı. 


Player Alanı

En Çok Okunan Haberler