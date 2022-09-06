Son Dakika: Yenikapı'da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı
Yenikapı Sahil Yolunda İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara müdahale ediliyor.
Yenikapı Sahil Yolunda İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara müdahale ediliyor.
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