Son Dakika: Yenikapı'da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı

06 Eylül 2022 Salı, 13:06

Yenikapı Sahil Yolunda İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara müdahale ediliyor.

AYRINTILAR GELİYOR...