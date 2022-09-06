Son Dakika: Yenikapı'da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı

Yenikapı Sahil Yolunda İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara müdahale ediliyor.

DHA
06 Eylül 2022 Salı, 13:06
Son Dakika: Yenikapı'da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı
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Yenikapı Sahil Yolunda İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara müdahale ediliyor.

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