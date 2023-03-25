Son dakika... Yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda yeni gelişme!

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 13:15

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 14:10

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ağır yıkım yarattığı 11 ilde yaralar sarılmaya çalışılırken, büyük felaketin hukuki ayağı da devam ediyor.

Yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalar ile hırsızlık ve yağma suçları ile ilgili yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı artıyor.

509 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI!

Edinilen bilgiye göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili sorumluluğu bulunan 1431 şüpheli saptandı.

Soruşturmalar kapsamında 108'i müteahhit, 173'ü yapı sorumlusu, 18'i yapı sahibi ve 18'i binada değişiklik yapan olmak üzere 317 şüpheli tutuklandı. Zanlılardan 509'u hakkında ise adli kontrole hükmedildi.

Ayrıca 314 şüpheli hakkında yakalama kararı, 92 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

İncelemelerde 4 zanlının yurt dışında olduğu, şüphelilerden 65'inin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 zanlı gözaltında bulunurken, 128 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK SORUŞTURMALARINDA TUTUKLU SAYISI 312 OLDU

Cumhuriyet başsavcılıklarının, depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlıklara yönelik soruşturmaları kapsamında, 474 olayla ilgili 467 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 312'si tutuklandı, 60 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.

Soruşturmalar çerçevesinde 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 31 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 13 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor.

"SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Duyduğumuz bildiğimiz arama kararı olan, şüpheli olan herkese yurt dışı çıkış yasağı getirdik. Bu işin sonuna kadar gideceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, geçen günlerde deprem soruşturmalarına ilişkin, "Yakın takipçisi olacağız. Sorumluluklarını yerine getirmeyen, adalet önünde bunun hesabını verecek. Buradan kaçışı yok" ifadelerini kullanmıştı.