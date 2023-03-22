Malatya'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 41'e yükseldi
Malatya'da depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanların sayısı 112'ye, tutuklananların sayısı 41'e yükseldi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 112'si gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 52'si adli kontrol şartıyla, 19'u ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında 102 şüpheli gözaltına alınmış, 39 zanlı tutuklanmıştı.
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