Son Dakika... CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde abluka: Yılmaz Tunç'tan 'soruşturma başlatıldı' açıklaması

CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın çağrısı üzerine çok sayıda yurttaş CHP İstanbul İl Başkanlığı'na doğru harekete geçti.

Yurttaşlar, polis ekiplerinin engeli ile karşı karşıya kaldı. Yüzlerce yurttaş, polis barikatını aşmaya çalışıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylara ve konu hakkında sosyal medya paylaşımlarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

X hesabından paylaşım yapan Tunç, "Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeleri en doğru yoldur" açıklamasında bulundu.

"HERKES İÇİN BİR ZORUNLULUK"

Yılmaz Tunç, şunları yazdı:

"CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provakatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.

CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığına, yönetim ve kurullarına tedbiren geçici kurul görevlendirilmiş, bu karara karşı CHP Genel Başkanlığınca adli yargıda yapılan itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvurular reddedilmiştir.

Yargının kararına saygı göstermek, herkes için bir zorunluluktur. Hukukun üstünlüğü, demokratik düzenin teminatıdır. Bu nedenle, toplumda gerginlik ve huzursuzluk oluşturacak sokak çağrılarından kaçınmak ve herkesin yargı sürecinin sonucunu sükûnetle beklemesi gerekmektedir.

Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeleri en doğru yoldur."