KPSS iptal edildi ama gözler ÖSYM’nin yaptığı YKS, ALES ve TUS’ta

05 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

2022 KPSS’deki yaklaşık 30 sorunun ve şıklarının, özel bir yayınevi tarafından daha önce yayımlandığı iddialarıyla başlayan tartışma üzerine görevden alınan Halis Aygün’ün yerine dün atama yapıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Başkanı Bayram Ali Ersoy, ÖSYM Başkanlığı’na getirildi.

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Ersoy, atanmasının ardından dün yaptığı ilk toplantıda, KPSS’nin şaibeli olan oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. Ersoy, “Hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022’de yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül’de başlayacak. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecek. İptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz” dedi.

"TİTİZLİKLE İNCELİYORUZ"

Ersoy’un açıklamasındaki “çalışma ilkeleri” vurgusu ise dikkat çekti. Ersoy, “İlk inceleme sonuçlarına göre bu sınavda adaylara yöneltilen sorulardan bazılarının, bir yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığı tespit edilmiştir. Her şeyden önce, böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değil” dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da KPSS ile personel alım sürecinin yeni takvime göre güncelleneceğini söyledi.

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “KPSS’ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız” ifadelerini kullandı.

KPSS’nin iptali sonrası gözler ÖSYM’nin yaptığı diğer sınavlara çevrildi. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS, ALES, TUS gibi sınavlar için de “Sorular çalındı mı?” tartışması başladı.