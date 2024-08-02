Son Dakika... YKS tercih süresi uzatıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci 4 Ağustos’a kadar uzatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2024 - 16:12
Son Dakika... YKS tercih süresi uzatıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci 4 Ağustos’a kadar uzatıldı.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 06  Şubat  2023  tarihi  itibarıyla  ikamet  bilgisi depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların  da  depremzede  aday  kontenjanından  yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır."

 


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