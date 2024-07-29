Yayınlanma: 29.07.2024 - 15:36

Güncelleme: 29.07.2024 - 15:36

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yönelik tercih işlemleri 18 Temmuz'da tamamlanmıştı. KPSS 2024/1 tercih sonuçlarının, ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacağı yurttaşlar tarafından merak konus oldu. Peki, KPSS 1 tercih sonuçları açıklandı mı? Yerleştirme sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

KPSS 1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS 2024/1 tercih sonuçları, son dakika ÖSYM duyurusu ile ilan edildi. 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecekler.