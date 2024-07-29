KPSS 1 tercih sonuçları açıklandı mı? Yerleştirme sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yönelik tercih işlemleri 18 Temmuz'da sona ermişti. Peki, KPSS 1 tercih sonuçları açıklandı mı? Yerleştirme sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 15:36
KPSS 1 tercih sonuçları açıklandı mı? Yerleştirme sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yönelik tercih işlemleri 18 Temmuz'da tamamlanmıştı. KPSS 2024/1 tercih sonuçlarının, ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacağı yurttaşlar tarafından merak konus oldu. Peki, KPSS 1 tercih sonuçları açıklandı mı? Yerleştirme sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

KPSS 1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS 2024/1 tercih sonuçları, son dakika ÖSYM duyurusu ile ilan edildi. 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecekler.


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