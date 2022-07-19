Son Dakika: YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi.

AA
19 Temmuz 2022 Salı, 10:07
Son Dakika: YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı
Abone Ol google-news

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlandığı duyuruldu.

Açıklama, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı. Adaylar, kılavuza http://osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

Adayların 2022-YKS tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapabilecekleri hatırlatıldı.


ösym YKS tercih
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler