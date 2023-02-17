Son Dakika... YÖK Başkanı Erol Özvar'dan üniversitelerle ilgili açıklama: Uzaktan eğitim kararı

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 14:16

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 14:56

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özvar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

*Bundan sonra da YÖK camiamızın depremin yaralarının sarılması konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini vurgulamak isterim. Depremden doğrudan etkilenen 11 ildeki yükseköğretime ilişkin durum değerlendirmesi yapmak isterim. Bölgede bulunan üniversiteler toplam örgün öğrenim öğrencisinin yüzde 9'una ev sahipliği yapmaktadır. Öğrencilerimiz ve personellerimiz arasında maalesef kayıplarımız da bulunmaktadır. Birinci dereceden yakınlarını kaybeden öğrencilerimiz ve personellerimiz mevcuttur. Bu aşamada kayıp sayısıyla ilgili açıklama yapmayı henüz doğru bulmuyoruz.

*Depremin olduğu günden itibaren YÖK olarak bütün üniversite yönetimleri ile doğrudan temasla çok yakın iletişim içine girdik. Bu iletişim sayesinde bölgedeki öğretim elemanlarımız, öğrencilerimizin durumuyla alakalı veriler topladık. Bu veriler sürekli güncellendiğinden dolayı bu rakamları sizlere tam olarak ifade edemiyoruz. Bu konuda AFAD resmi açıklamaları yapmaktadır. Depremde hayatını kaybeden öğrenci, öğretim elemanı veya idari personeli olan üniversitelerimizin sayısı toplam üniversitelerimiz kadardır. Neredeyse bütün üniversitelerimiz öğretim elemanlarından, öğrencilerinden depremde etkilenmiş, depremden menfi olarak etkilenmiş paydaşlarıyla doludur.

*2022-2023 yılı akademik yılının bahar döneminin uzaktan tamamlanmasına daha önce karar verilmişti. Bütün çabamız eğitim öğretimde normalleşmenin en kısa sürede sağlanmasıdır. Önlisans, lisans ve lisansüstünde 2022-2023 yılı akademik yılının bahar dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alınmıştır.

20 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

*Bahar dönemi üniversite kurumlarının alacağı kararla 20 Şubat tarihinden itibaren başlatılabilecek.

*Uygulamalı programlarda eğitim yüz yüze sürecek.

*Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet eden ve diğer illerde eğitim gören öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanlar, talebi halinde birinci derece yakınlarında ikametgahı ya da geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimi alabilecekler.

*Bahar yarıyılına uzaktan eğitimle geçiyoruz. Nisanda yeniden değerlendirme ile, burada yüz yüze eğitim olanaklarının değerlendirileceğini ifade ediyorum.

HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.