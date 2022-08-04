YÖK Başkanı kimdir? YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir, nereli, evli mi?
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, KPSS hakkında inceleme başlattıklarını duyurdu. YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir, nereli, evli mi?
Erol Özvar, 1966'da İstanbul'da doğdu. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1998'de Marmara Üniversitesinde "17. Yüzyılda Osmanlı Taşra Maliyesi'nde Değişim: Rum Eyaletinde Hazine Defterdarlığından Voyvodalığa Geçiş" konulu doktora tezini sundu. 2009-2012 tarihleri arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi’nde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programı’nda ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı.
2013 yılında Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü’nü aldı.
15 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Marmara Üniversitesi rektörlüğüne atandı. 30 Temmuz 2021 tarihinde ise Yükseköğretim Kurulu üyeliğine ve başkanlığına atandı
EROL ÖZVAR EVLİ Mİ?
Erol Özvar evli ve üç çoçuk babasıdır.
EROL ÖZVAR'IN KİTAPLARI
-Türk Tarihçiliğinde Dört Sima: Halil İnalcık, Halil Sahillioğlu, Mehmet Genç, İlber Ortaylı
- Osmanlı Ekonomisine Dair Konuşmalar
- Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması
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