Son Dakika... YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması

27 Ekim 2022 Perşembe, 15:06

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara'da basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Prof. Dr. Özvar, yeni neslin yükseköğretime ulaşabilmesinin önündeki tüm engelleri kaldırmayı hedef olarak belirdiklerini söyleyerek, "Yükseköğretim elitizmin bir aracı değildir. Bütün dünyada, ABD başta olmak üzere, dünyanın gelişmiş ülkelerinde yükseköğretim artık talep eden, yeteneği olan herkese kapılarını açan bir kurum haline gelmiştir. Bu, ABD'de 50 yıldır, Çin'de 30 yıldır, Japonya'da 30 yıldır böyledir. Biz yükseköğretimi talep eden yeni nesillerin eğer kapasitesi varsa ulaşabilmesinin önündeki engelleri kaldırmayı bir hedef olarak belirledik. Yükseköğretime erişimin önündeki her türlü engeli kaldırdık. Bu 'elini kolunu sallayan üniversite okusun' manasına gelmiyor. Yükseköğretime erişmek isteyen tüm gençlere yeterli kontenjan ve imkanlar sağlanmalı. Geçen sene giriş barajını kaldırma amacımız da buydu. Geçen sene almış olduğumuz karar, stratejik hedeflerin bir sonucuydu" dedi.

'ÜNİVERSİTELER MESLEK SAHİBİ YAPMAZ'

Prof. Dr. Özvar, üniversite sayılarındaki artış ve kalite konusundaki tartışmalara da değinerek, "Üniversiteler ne ölçüde meslek sahibi yapar? Üniversiteler prensip olarak meslek sahibi yapmaz. Üniversiteleri bir meslek kapısı olarak görüyorsak bu konsepti değiştirmemiz lazım. Bu, 'üniversitelerde meslek kazandıran programlar yok' anlamına gelmiyor, elbette var. Ama üniversite bir bütün olarak bir meslek kapısı değil. Üniversitelerin bir sürü programı var. Üniversite öğrencileri; çağını, toplumu, dünyayı entelektüel anlamda daha iyi anlayabileceği bilgi, beceri ve yetkinlikle donatan bir kurumdur. Üniversite anlayışını meslek lisesi konseptinden çıkarmamız gerekiyor. Türkiye'de bölgesel kalkınmanın en önemli manivela araçlarından bir tanesi üniversiteler olacaktır. Bu doğrultuda bölgesel kalkınma misyonu verdiğimiz üniversiteler var" dedi.

'YÖNETSEL BAKIMDAN SIKINTILAR VAR'

Prof. Dr. Özvar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz’da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) ilişkin soruların çalındığı iddiasıyla başlatılan soruşturmaya da değindi.

Prof. Dr. Özvar, sınavla ilgili YÖK olarak ön inceleme yapma yetkileri olduğunu hatırlatarak, "İncelemeyi yaptık ve savcılığa verdik. Sınavın kendisinden ziyade idari süreçlerle alakalı sıkıntılar olduğunu gördük. Yönetsel bakımdan yani soru benzerliği konusu ortaya çıktıktan sonra ÖSYM'nin yönetimini, ondan sonraki süreci yönetmeyle alakalı bazı sıkıntılar. Savcılık bundan sonrasını yürütecek" dedi.

Prof. Dr. Özvar ayrıca, "Eskiden dershaneler üniversite sınavındaki başarıları, üniversite kazandırdıkları öğrenci sayısının yanında aynı zamanda hazırladıkları soruların isabeti bakımından da değerlendiriliyordu. Zaten dershaneler müşterisini buradan topluyor" değerlendirmesinde bulundu.

'ARACILAR VASITASIYLA KAYIT YAPTIRMASINLAR'

Prof. Dr. Özvar, denklik konusunda da aracı grupların öğrencileri mağdur ettiğine vurgu yaparak, "Tıp, diş hekimliği, eczacılık okumak isteyen bazı öğrenciler ara çözümler peşinde koşuyorlar. Yurt dışında sınavsız, sadece parayla kayıt yaptırıp, okuyan öğrenciler oldu. Onların buraya geldiklerinde tıp, diş hekimliği, eczacılık gibi alanlarda diplomalarının tanınırlığında sıkıntı var. Türkiye, o üniversiteyi tanımıyorsa o çocuğun diploması burada geçerli olmuyor. Her sene çocuklara söylüyorum; 'Türkiye'de hangi ülkelerin üniversitelerinin diplomaları tanınıyor, önce ona bakın.' Fakat Türkiye'de, dünyada aracı gruplar var. Çocukları suistimal ediyorlar. Bu çok önemli bir konu. Aracılar vasıtasıyla yurt dışına kayıt yaptırmaktan kaçınsınlar çocuklar. Paralarını alıyorlar. Muazzam bir piyasa var, çok büyük bir piyasa. Gitmesinler, yazık oluyor çocuklara. Ve 'merak etmeyin bir yolunu bulup diplomayı hallederiz' diyorlar. Ama bunların hepsi geri dönüyor. FETÖ'nün hakimiyetinde kalıp, oradan FETÖ'cülerin verdiği diplomalar var Türkiye'nin tanımadığı. Onlar da bu denklik konusunu karıştırıyor" dedi.