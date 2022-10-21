2022-KPSS Lisans cevap kağıtları erişime açıldı
2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül'deki Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile 24-25 Eylül 2022'de gerçekleşen Alan Bilgisi ve 2 Ekim 2022'de uygulanan Öğretmenlik Alan Bilgisi testinin cevapları ile adayların cevaplarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.
Cevap kağıtları ve aday cevapları 10 gün süreyle erişime açık kalacak.
Video Haberler
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıradaki isim belli oldu
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor
- 'Belli ki söylediklerime mutlu olmamışlar...'
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- AKP'de artçı şok...
- 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'
- Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi
- CHP'den neden ayrıldığını açıkladı
- Loch Ness canavarının sırrı çözüldü!