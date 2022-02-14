Son dakika: YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'dan 'baraj puanı' açıklaması

14 Şubat 2022 Pazartesi, 11:09

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite sınavında baraj puan uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Temel amacımız daha fazla adayın tercih yapabilmesidir" diyen Özvar, "Barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değil. Kalitenin düşeceğini söylemek de makul bir eleştiri değil" diye konuştu.

"PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE DAYANAN BİR DÜZENLEME"

Özvar, "Bu puan üstünlüğüne dayanan bir düzenleme. Dolayısıyla en yüksek puanı alabilen öğrenciler ancak programalara yerleşebilecek. Puanları tutmayanların kayıt yaptırma hakkı olmayacak. Tartışmayı bu çerçevede görmek lazım. Daha fazla öğrencinin aslında kontenjanlara ulaşılabilir olması lazım. Bu açıdan sistem aslında daha dinamik bir sürece girmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yükseköğretim Kurulu, geçtiğimiz günlerde, üniversiteye hazırlanan 2.5 milyon öğrenciyi ilgilendiren yeni uygulamayı açıkladı. Buna göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınav’ından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte TYT’de 150, AYT’de ise 180 olan Baraj Puanı uygulaması kaldırıldı. Adayların sınav puanına, ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

TYT sınav puanının hesaplanmasında Temel Matematik veya Türkçe testinden 0.5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ise devam edecek. TYT puanı olmayan veya hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak. AYT’deki iki testin en az birinden 0.5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL sınav puanının hesaplanması için gerekli Yabancı Dil Testinden 0.5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ise devam edecek.